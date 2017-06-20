В Липецке намерены производить альбумин по евростандартам

В Липецке намерены производить альбумин по высоким международным стандартам. Дорогостоящий препарат станет доступен местным специалистам.

Власти Липецкой области и специалисты в сфере медицины обрадовали жителей региона запуском нового полезного для здоровья человека производством. Теперь на площадях местной станции переливания крови будут изготавливать препарат альбумин, который часто применяется при различных отклонениях в составе крови пациента.

При помощи этого лекарственного, но дорогостоящего средства спасли немало жизней, ведь он способен замещать плазму крови для больных.

Сообщается, что для этих целей из бюджета российского региона было выделено 20 миллионов рублей. На эти деньги проведена необходимая реконструкция помещения объекта здравоохранения. В помещении доставили все качественное оборудование и производство стартовало под присмотром опытных медиков в условиях стерильности.