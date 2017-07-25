В "Ельцин Центре" Екатеринбурга откроют институт репродуктивной медицины

В "Ельцин Центре" Екатеринбурга с 1 февраля откроют институт репродуктивной медицины. Так в пятницу объявила пресс-служба учреждения.

Клинику организуют в южном крыле центра. В ней намерены проводить ряд вспомогательных процедур для испытывающих проблемы с зачатием. Среди прочих услуг, пациенты смогут пройти экстракорпоральное оплодотворение. Свои функции также будут выполнять дневной стационар на семь мест, операционные помещения, лаборатории, хранилище спермы, палата для интенсивной терапии и УЗИ-кабинеты. Все это разместится на площади около тысячи квадратных метров.

В уведомлении отмечается, что медицинские сотрудники призваны обеспечить профессиональную помощь семейным парам, которые из-за проблем со здоровьем не могут завести детей. Специалисты проконсультируют клиентов по таким вопросам, как лечение бесплодия, ЭКО, ИКСИ, криоконсервация и даже суррогатное материнство.

Среди целей института также намерение стать платформой для проведения различных мероприятий и международных конференций на профильные темы. В день открытия состоится форум "Ветер перемен: репродуктивные чтения".