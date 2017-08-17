Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из Швеции. Ограничения касаются нескольких регионов скандинавской страны.

Российское ведомство обнаружило очаг потенциально опасной болезни, которая может перейти на территорию России вместе с поставками птицы из Швеции. Известно, что в настоящее время уже вступил в действие запрет на всякие поставки живой птицы, инкубационных яиц птиц, а также иных видов продукции, предусматривающий использование мяса птицы, которое не прошло должной тепловой обработки. Также под запретом на неопределенное время оказались корма и пищевые добавки для этих птиц.

Сообщается, что Россельхознадзор пошел на эти вынужденные меры, чтобы предотвратить появления болезни Ньюкасла.

Ранее мы сообщали, что специалисты российского ведомства ввели временные ограничительные меры на чай из Шри-Ланки. В листьях растительного продукта обнаружили опасного жука, который может стать причиной распространения болезней.