Ученые: Мясо оленей с зомби-вирусом убивает человека

Мясо туш оленей с зомби-вирусом убивает человека. К такому выводу пришли ученые на основе проведенных исследований.

В научной среде распространяется тревожная информация, которая может показаться полезной для любителей экзотических видов мяса животных. Известно, что более полувека назад был обнаружен некий вирус, способный убивать оленей в среде их естественного пребывания.

Сообщается, что зараженное животное сначала может отказаться от пищи, затем сбивается от намеченного пути и позже наступает летальный случай. Этот зомби-вирус опасен и для представителей человеческой цивилизации, поскольку обладает теми же признаками, что и у животных.

Заражение может произойти по итогам употребления в пищу зараженного мяса оленей. Инфекционное неврологическое заболевание даст о себе знать в последующие два года. Постепенно человек может испытывать затруднения в мыслительном процессе, проявлять необоснованную агрессию, неадекватное поведение, а затем наступает смерть.