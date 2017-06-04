В Калининграде ремонт инфекционной больницы обойдется в полмиллиона рублей

В рамках подготовки к матчам ЧМ-2018 в Калининграде пройдут ремонтные работы в инфекционной больнице. На ремонтные работы из государственного бюджета было выделено 445 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Масштабные восстановительные ремонтные работы будут проведены в двух лечебных корпусах клиники, один из которых не работал с 2010 года. Также восстанавливают административное здание, в котором после окончания работ будут размещены пациенты. На территории лечебного заведения будут проложены наружные тепловые и канализационные сети, система освещения.

Также будут проведены работы по благоустройству. Как рассказал представитель здравоохранения области Александр Кравченко, в конце прошлого года в резервном фонде президента Российской Федерации было выделено 23 миллиона рублей для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких для отделения реанимации, комплекта оборудования для проведения полимеразной цепной реакции для лаборатории.