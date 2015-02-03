Эпидемия в Японии: Гриппом больны почти три млн человек

В Японии вспыхнула эпидемия гриппа. Местный Минздрав сообщает, что больны уже почти три миллиона человек.

В Японии бьют тревогу из-за вспыхнувшей недавно эпидемии гриппа. Болезнь быстро распространяется, а на пациентов не хватает врачей. Лишь за минувшую неделю заразились более одного миллиона человек. Министерство здравоохранения сообщает, что общее число больных на данный момент составляет 2,83 миллиона человек. Это рекордный показатель за последние 19 лет.

По этой причине местных жителей побуждают соблюдать меры безопасности и по возможности вовсе не контактировать с зараженными. Также дается совет предпринимать профилактические меры, чтобы не стать жертвой вируса. Например, после каждой прогулки по улице нужно тщательно мыть руки и даже промывать ноздри, а также носить специальные медицинские маски.