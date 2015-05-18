Коту из Владимира поменяли челюсть

Опухоль на нижней челюсти у кота британца из Владимира с каждым днем становилась все больше. 11-летний питомец стал отказываться от еды и сильно похудел. Тогда его владелица решила обратиться за ветеринарной помощью.

Она очень рада, что со своим любимцем Кешей попала конкретно к этим специалистам, иначе не известно, чем бы дело закончилось. Главный врач больницы Евгений Чухлов должен был принять решение, что делать с бедным животным. Опухоль росла, и стала рушить кость.

Кота мог спасти только один метод, который разработали в столичной клинике "Биоконтроль". Он практикуется только в трех зооклиниках в стране. Во время операции была использована локтевая кость. В ходе операции был взят фрагмент локтевой кости кота, имплантирован ему в нижнюю челюсть.

Она отлично подошла для этой цели и по размерам, и по ширине. На место, где был взят кусочек кости, поставили трансплант. Совсем недавно Кеша посетил ветклинику. После операции уже прошло три месяца. Состояние кота хорошее, к нему вернулся хороший аппетит и веселый нрав. Пока что питомец немного хромает на лапку, из которой и брали локтевую кость. Но это совсем скоро пройдет.