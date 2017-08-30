Роспотребнадзор оповещает о росте заболевания коклюш в Германии

Для обеспечения безопасности граждан России, Роспотребнадзор осведомляет о быстром распространении коклюша в северо-западных и южных землях Германии.

Медики утверждают, что с каждым днем количество болеющих растет, особенно это распространяется на северо-западные и южные немецкие земли. В районе Баварии идет обострение в осеннее-зимний период. Такое быстрое распространение инфекции работники мед учреждений относят к отказу от вакцинации против коклюша. Поэтому министерство здравоохранения просит обратить особое внимание на вакцинацию всем жителям Баварии, в особенности парам, которые ждут малыша, ведь именно сейчас организм мамы более подвержен инфекциям, нежели в другой период.

В Европе сейчас обострена ситуация с корью. Уровень заболеваемости по сравнению с 2016 годом вырос в три раза. Роспотребнадзор предупреждает жителей РФ о сложной ситуации в Украине, Германии, Италии, Румынии.