Японский врач написал мемуары о секретах своего долголетия

Летом в 2017 году в Японии скончался 106-летний врач Сигэаки Хинохара. Мужчина до последних своих дней работал в больнице и вел прием пациентов, секретами своего долголетия он успел поделиться в мемуарах, тираж которых достиг 1,2 миллионов экземпляров.

Как утверждает врач-долгожитель, главным секретом его долголетия является диета и стремление к веселью. Японец долгое время записывал расписание своих прожитых дней, он делился секретами долголетия на лекциях в университетах.

По мнению врача, на завтрак нужно употребить лишь чашку кофе или стакан апельсинового сока. Вместо обеда он предлагает занять себя весельем или полезным занятием. На ужин японец считает правильным есть рис, овощи и рыбу. Также основными правилами и жизненными установками врач считал необходимость много читать и веселиться. Сон, утверждает он, можно сократить ради полезных или нужных дел. Помимо этого, японец утверждал, что ни при каких обстоятельствах человек не должен себя жалеть. Также недопустимым для него было возлагать всю ответственность на врачей, в первую очередь, считал он, человек должен надеяться лишь на себя. Также он верил в то, что для долголетия нужно научиться преодолевать боль и начать стремиться к лучшим поступкам.