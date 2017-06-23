В Мурманске из-за неправильного диагноза врачей мужчина стал инвалидом

В Мурманске 36-летний местный житель из-за неправильного диагноза врачей остался инвалидом. Мужчина жаловался на боль в спине, но из-за неверно-оказанной ему помощи уже спустя день у него отказали ноги.

О ситуации рассказала мать мужчины, которая обратилась в местные СМИ с просьбой помочь ей в освещении инцидента. По ее словам, 28 октября 2017 года 36-летний мужчина обратился в местную больницу с жалобами на боли в спине. Его проблему там разрешить не смогли, врачи порекомендовали мужчине отправиться в инфекционное отделение.

Там врачи также не смогли поставить мужчине диагноз. После этого, спустя день, местный житель таки попал в больницу, но уже во время срочной госпитализации. Там его опять встретила халатность медиков и равнодушие санитаров. В итоге, 30 октября ноги мужчины перестали двигаться, он оказался парализованным.

Сейчас мать мужчины намерена обращаться к местной власти. Ее сыну так и не оформили инвалидность, которую тот получил из-за неправильной работы медиков. Мужчина не может получать необходимую помощь и везде наталкивается на отказы.