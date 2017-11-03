В Москве построили новый корпус поликлиники №146. Медицинское учреждение находится на севере российской столицы.

Сегодня состоялось открытие дополнительного корпуса московской поликлиники №146. Она находится в северной части столицы России и его осмотрел мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в новый корпус будет перенесено несколько отделений, в том числе операционный кабинет. В прежнем здании освободятся дополнительные помещения, в которых за работу примутся иные специалисты. Благодаря надстройке лечебного учреждения поликлиника сможет принимать за день работы гораздо больше пациентов, чем раньше.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поведал о сроках стройки новой линии московского метрополитена.