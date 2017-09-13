В Севастополе начали проводить вакцинацию от кори

В Севастополе начали проводить программу по вакцинации местных жителей от кори. За несколько недель власти намерены организовать как коллективные, так и поликлинические мероприятия по вакцинированию.

Как стало известных из местных СМИ, врачи больниц уже начали обращаться к руководителям различных предприятий и учреждений. Медики намерены провести вакцинацию применяя и методы выезда на место работы жителей Севастополя.

Так, руководство учреждений получило указания следить за тем, чтобы все сотрудники получали прививки. Помимо этого, вакцину можно получить и в поликлинике. Но, для большего охвата жителей, медики намереваются проводить обходы по предприятиям и вакцинировать сотрудников учреждений прямо на их рабочих местах.

Как указали власти Севастополя, эпидемия кори ожидается в феврале 2018 года. К моменту наступления эпидемии медики намерены привить почти 97% жителей Севастополя. Все мероприятия по вакцинированию планируется провести в течении 2-3 недель. На данный момент в Крыму корью заболели уже 16 человек. Инфекция начала распространяться из Европы и достигла Украины.