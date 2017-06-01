В Ярославле оштрафовали аптеку за глазные капли. Отсутствие препарата диклофенак привело к наказанию на пять тысяч рублей.

Прокуратура Ярославской области провела проверку всех аптечных пунктов региона и выявила ряд нарушений. Так при совершении проверочных мероприятий в Кировском районе областного центра на прилавке аптеки не были найдены глазные капли диклофенак, которые обязаны быть в наличии в каждом аптечном киоске, так как препарат входит в минимальный перечень лекарственных средств.

В представительстве прокуратуры сообщили, что отсутствие данного препарата у лицензированных предприятий фармакологии означает возможное наступление печальных последствий для жизни и здоровья граждан. В связи с этим установленным фактом нарушения, аптеке Ярославля был выписан административный штраф в размере пяти тысяч рублей.