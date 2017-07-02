В Великобритании дожил до 10 лет ребенок с мозгом наружу. Об этом случае написали западные таблоиды.

Мальчик с врожденными проблемами появился на свет в 2008 году в одной из клиник Великобритании. Сообщается, что на момент рождения его вес едва превышал один килограмм, а наружу выступал целый участок головного мозга.

Специалисты родильного центра даже отказались спасать младенца, думая, что тот не протянет и больше часа. Однако мать новорожденного была более оптимистичной и решила спасти малыша.

Женщина отвезла его в другую клинику, где врачи удалили у младенца часть головного мозга. Мальчик прожил до сегодняшних дней и чувствует себя вполне нормально. Он испытывает некоторые проблемы с координацией движения, в умственном развитии и еще ряд физиологических проблем.

Мать утверждает, что ему нравится смотреть мультфильмы и он превосходно катается на лошадях, а также дружит в девочкой, у которой обнаружили синдром Дауна. Впрочем, врачи сомневаются, что спасенному подростку когда-нибудь удастся вести самостоятельный образ жизни.