В Минздраве РФ предложили ввести обезличенную пачку сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Специалисты министерства здравоохранения России разработало новую стратегию о ведении здорового образа жизни в стране до 2025 года. Среди норм документа, предлагается вновь ввести унифицированную пачку сигарет на территории России. Предполагается, что на табачной продукции будут раскрываться подробности о производителе и состав сигарет. Также в документе, представленном на обсуждении Минздравом, особое внимание уделили действию электронных сигарет и вейпов на территории России. Их правовой статус могут приравнять, согласно стратегии, к обычным сигаретам.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России за последние годы многократно снизилось число людей, употребляющих алкоголь.