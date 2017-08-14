С 2015 года в Москве создали более 6 млн электронных медицинских карт

19 января пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала о развитии электронных картотек в столичных больницах. С 2015 года медики создали 6,3 миллиона электронных медицинских карт на пациентов-москвичей. В 2017 году из этого числа было составлено больше 3 миллионов таких карт.

Как отметили власти Москвы, за 2017 год столичные медики составили 3,1 миллион электронных медицинских карт. Общее число пациентов с электронными медкартами с момента начала данной программы – с 2015 по 2017 год, составило 6,3 миллиона человек.

Благодаря новой программе пациенты смогли оформлять свои заявки на прием к врачам при помощи Сети. Так, методика ЭМК (электронных медкарт) привела к тому, что каждая 3-я запись в больницу проходит через интернет.

Власти отметили, что москвичи все чаще отдают преимущество составлению электронных заявок. Такой показатель демонстрирует повышение компьютерной грамотности людей. Также увеличилось и количество электронных рецептов. В 2017 года такие рецепты выписывали чаще на 13%, общее количество электронных рекомендаций по применению препаратов достигло 13,9 миллионов.