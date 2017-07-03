Экс-врач Онищенко дал советы по безопасному купанию на Крещение

Депутат Геннадий Онищенко, в прошлом - главный санитарный врач России, предоставил россиянам советы по безопасному купанию на Крещение. Своими знаниями он поделился во время интервью со СМИ.

Прежде всего, парламентарий подчеркнул, что окунаться стоит максимально собранно и не отвлекаться на плескание или разглядывание окрестностей. Необходимо не менее трех раз полностью войти в воду и перекреститься, если человек исповедует христианство.

После выхода на сушу необходимо как можно скорее хорошо и быстро растереть свое тело полотенцем. Геннадий Онищенко настаивает, что накануне и после процесса противопоказано употребление алкогольных напитков. А вот горячие напитки и травяные настои, напротив, пойдут организму на пользу.