В Мурманске мать отказалась лечить своего серьезно больного ребенка

В Мурманске мать двухлетнего малыша написала отказ от проведения медицинского обследования, хотя по всем показаниям ему необходимо было это сделать для предотвращения болезни, которая прямым образом влияла на его здоровье.

Органами опеки было написано письмо в прокуратуру, где сообщалось о том, что мать двухлетнего ребенка написала письменный отказ от проведения медицинского обследования. Хотя ребенку это было жизненно необходимо, для выявления недуга, который может угрожать жизни малютки. О таком случае сотрудники «Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» обязаны сиюминутно сообщать в надзорные органы. Помимо этого, для защиты малыша это был единственный законный способ. За протеканием данного истории, наблюдает прокуратура. Главврач обязан исправить все нарушения закона.