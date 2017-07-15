Костюшкин и мэр Ярославля вместе ныряют в прорубь на Крещение

Мэр Ярославля за здоровый образ жизни. Он сам ныряет в прорубь на Крещение и заставляет своих замов делать тоже самое. Со Стасом Костюшкиным они давние друзья. Отказать другу в совместном купании в такой день Костюшкин не смог.

Стас часто бывает в Ярославле. Он присутствовал на инаугурации мэра, учил школьников правилам дорожного движения, пополнял лесной фонд Ярославля. И не упустил момент поставить свое кафе на центральной улице города, а все потому что мэр города, Владимир Слепцов и певец Костюшкин - давние друзья. Для самого шоумэна такое погружение в ледяную воду происходит первый раз, а вот для мэра - это обычное дело. Владимир Слепцов приучает к здоровому образу жизни и свое окружение. На одном из совещаний, он напомнил подчиненным о предстоящем празднике и обязательной традиции погружения в воду.