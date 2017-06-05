В мэрии отметили некачественную питьевую воду на севере Крыма

Питьевая вода в северной части Крыма оказалась абсолютно непригодной для употребления. Зафиксирован гигантский уровень минерализации воды, что автоматически превращает ее в техническую воду.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, следует в срочном порядке принимать меры по ее очищению в Красноперекопском районе. Аксенов заявил, что в случае ее минерализации до уровня морской воды, выдавать ее за чистую и питьевую запрещено. В течение 10 дней, мэр обещает предложить решение вопроса и немедленно действовать. Ранее, администрация РФ сообщали о намерении реконструирвоать системы водоснабжения в Крыму, учитывая все специфики районов. Осенью 2017 водохранилища наполнение водохранилищ составляло более 145 мил кубических метров. Самое плохое водообеспечение наблюдается в Феодосийско-Судакском регионе, Керчи и Ленинском районе. Но если брать общий показатель, то Крым на 100% обеспечен питьевой водрой. С помощью новых технологий гидротехнических сооружений рядом с селом Новоивановка в Нижнегорском районе, местными экспертами осуществляется переброс воды Белогорского водохранилища по руслу реки Биюк-Карасу в систему Северо-Крымского канала вместе с подземными водами Нежинского и Просторненского водозаборов.