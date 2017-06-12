В Кемерово врачи смогли вернуть ребенку язык

Благоприятная новость для тех пользователей, кто уже позабыл, что такое приятные вести. На фоне весьма печальных известий, медики из Кемерово в совместной работе с итальянскими коллегами смогли создать новую гортань и произвели имплантацию языка пятилетнему ребенку.

Малыш был рожден с врожденным пороком развития, с самого рождения ребенок был вынужден дышать с помощью трубки и питаться при помощи зонда. Не будем зацикливаться на сложных медицинских термин, а подчеркнем то, что вскоре ребенок сможет посещать обычную школу и на ровне общаться со своими сверстниками. Теперь ребенок ждет с нетерпением, когда сможет вернуться к обычной жизни.