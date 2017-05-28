В Кабардино-Балкарии сфотографировали голого моржа в снегу

На севере России в Республики Кабардино-Балкарии засняли голого моржа, снимок которого поместили в интернет.

Была ли это тренировка перед праздником Крещение Господне или поддержание здорового образа жизни, достоверно неизвестно, но факт появления мужчины в снегу остается неизменным. Для закаливания организма мужчина добавил еще и обливания холодной водой. Так, все желающие смогли на живом примере убедиться в полезности закаливания и в здоровом духе северных моржей. Все это он делал в своем дворе, надел на себя только нижнее белье. Практически все, кто просмотрел фотографию, оставили свои комментарии. Кто-то рассказал, что закаляются по-своему - после бани, сразу в снег. Для кого-то этот подвиг неповторим. Но все согласились, что здоровый образ жизни - это первый шаг к отступлению болячек. От самого моржа не поступило никакой реакции в сети.