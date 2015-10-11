В России жители стали чаще приобретать лекарства от ожирения

Жители России стали чаще покупать лекарственные средства от ожирения. В общем, в прошлом году в аптеках страны продали более 1,4 миллион упаковок таких препаратов, и это на 12 процентов больше чем в 2016.

Как стало известно из фармацевтического аналитического агентства DSM Group, прибыль от продажи лекарственных медикаментов возросла до 3,6 миллиардов рублей, это на 20 процентов больше, чем в позапрошлом году. В основном, речь идет о препаратах, которые способны препятствовать всасывание жиров.

Однако отмечается, жители страны практически на 10 процентов стали меньше приобретать активные биологические добавки для похудения - практически шесть миллионов пачек.

После проведенного исследования, специалисты выяснили, что около 58 процентов горожан по всей стране имеют лишний вес в теле, и из них 25 процентов населения страдает от ожирения, а виной тому малоподвижный образ жизни, и для этого нужно сократить количество употребляемых калорий, однако к такому народ не привык.

Представительницам слабого пола необходимо употреблять в рацион не больше 2000 калорий, а мужчинам до 2200 - об этом рассказала ведущий сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.