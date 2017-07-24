Более 10 миллионов москвичей записывались на прием к врачу через онлайн

По подсчетам, свыше шести миллионов жителей Москвы уже имеют электронные медицинские карты. И свыше 9 миллионов хотя бы раз регистрировались на прием к врачу через интернет.

Для более удобной и корректной работы создавались электронные медицинские карты, которые могут просмотреть врачи, а также сами пациенты через интернет. Информация в карте отображает все болезни которые перенес человек, время и дату посещения докторов, все назначения от лечащих врачей, а также идет фиксация больничного листа. Такую карточку будет проблематично потерять или взломать, так как она защищена несколькими системами безопасности. В министерстве здравоохранения отмечают, что вся бумажная волокита с мед картами уже в прошлом. Для экономии временных средств пациента и врача лучше использовать электронную систему, она выдает всю информацию, независимо от места положения больного. Электронная карта, будет доступна и для вызова скорой помощи, что непременным плюсом послужит при госпитализации. Такая система начала создаваться в столице с 2011 года. К лету прошлого года отмечают уже более пяти миллионов зарегистрированных. В 2015 году начали создаваться электронные карты.