В Украине Минздрав рассказал об источниках распространения кори

В Украине Минздрав страны рассказал об источниках распространения кори. Очаг опасной инфекции находится в соседней Румынии.

Глава украинского здравоохранения сообщила, что вспышка заболевания корь пришла со стороны Румынии. В пиковые значения в Украине было зафиксировано почти пять тысяч случаев. Шесть из них закончились летальным исходом.

По словам главного медика страны Ульяны Супрун, самый выгодный метод предотвращения серьезного инфекционного заболевания заключается в повсеместной вакцинации населения. С этим как раз есть немало проблем, как со стороны Румынии, так и в Украине.

Сообщается, что летальные исходы случились именно у тех людей, кто заранее не позаботился о своем привитии вакциной кори.

В настоящее время порог заболеваемости снизился в четыре раза.