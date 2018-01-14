Врачи назвали продолжительность купания в проруби без вреда для здоровья

Врачи назвали продолжительность купания в проруби на Крещение без вреда для здоровья‍. Рекомендуется проводить в ледяной воде не более одной минуты.

Специалисты дали несколько простых советов тому, кто собирается принять активное участие в традиционных купаниях на праздник Крещение Господне. В прорубленных купелях не рекомендуется находиться более одной минуты подряд. Если время будет превышено, то это грозит даже подготовленному человеку различными осложнениями для здоровья, вплоть до критического уровня переохлаждения.

Также врачи рекомендуют перед погружением в воду с низкой температурой проделать ряд физических упражнений, чтобы немного разогнать по сосудам кровь. После выхода на улицу следует облачиться в махровый халат или полотенце, надеть теплую сухую одежду, а также нескользящую по поверхности обувь.

Специалисты предупреждают о риске погружения для лиц, у которых преобладают различные сердечно-сосудистые заболевания.