Минздрав заявил о снижении употребления алкоголя в России на 80%

Министерство здравоохранения заявило о снижении употребления алкоголя в России на 80%. Тенденция прослеживается на протяжении последних семи лет.

Глава российского ведомства, отвечающего за здоровье населения, Вероника Скворцова подвела некоторые итоги деятельности своего министерства. Чиновник опиралась на статистические данные и констатировала, что за последние годы потребление алкогольных напитков в России значительно снизилось.

Отмечается, что за период с 2011 года уровень потребления алкоголя упал на 80 процентов по сравнению с предыдущими годами исследований.

Также глава Минздрава сообщила, что россияне стали реже курить, а занятия спортом набирают большую популярность не только среди людей среднего и старшего возраста, но и молодежи.

По другим данным количество курильщиков в России остается на довольно высоком мировом уровне. Считается, что примерно треть всего населения не прочь взять в рот сигарету.