Тяжелобольных детей в Коми обеспечили аппаратами ИВЛ на дому

В Коми у тяжелобольных детей появилась возможность оставаться на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и при этом находиться дома. Дело в том, что в республике появилось специальное оборудование, сообщает Минздрав.

Министерство здравоохранения Коми сообщает о том, что теперь больные дети республики, которые нуждаются в постоянном подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких, смогут вернуться в домашние условия и при этом все так же продолжать лечение. Такая возможность открылась, когда Коми стала членом проекта Минздрава РФ и фонда благотворительности «Линия жизни». Благодаря этому клиникам республики предоставили несколько аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний момент родственники уже троих больных детей с успехом используют аппараты на дому. Предварительно они были подготовлены и проинструктированы относительно того, как ими пользоваться и как оказывать детям экстренную помощь. Таким образом в больницах со временем будет освобождаться все больше мест для тех, кто также в них нуждается.