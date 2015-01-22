Эксперты: Куриное мясо в России опасно для жизни

Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни людей. Об этом рассказали независимые эксперты по итогам своего исследования.

Организация под названием «Росконтроль» провела альтернативное исследование продуктов питания, которые оказываются на прилавках супермаркетов. Независимые эксперты протестировали в своей лаборатории шесть наименований брендов, которые выпускают в замороженном виде цыплят-бройлеров.

Оказалось, что все исследованные продукты способны причинить существенный вред здоровью. В некоторых компонентах куриного мяса были обнаружены антибиотики, концентрация которых превышена в несколько раз.

Также в теле продукта содержались опасные бактерии. Листерия может стать фактором возникновения и развития многих инфекционных заболеваний, включая смертельно опасные листериоз и сальмонеллез.

В «Росконтроле» также отметили, что некоторые производители используют инъекции соляных растворов. Они позволяют внешне увеличивать объем и массу продукции.