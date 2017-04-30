Врачи Тюмени лечат рак поджелудочной железы радиоактивным йодом. О новой методике сибирских специалистов сообщают местные издания.

Врачи тюменского онкологического центра опробовали относительно новую технологию лечения раковой опухоли. Они проникают во время операции в желудок пациента и при помощи игл и манипуляторов вводят частицы радиоактивного йода. Вещество взаимодействует с поджелудочной железой и наступают благоприятные положительные процессы и результаты.

Одной из первых на себе опробовала инновационный метод жительница Тюмени. У нее в ходе обследования обнаружили раковую опухоль четвертой стадии. Болезнь в этот период может протекать очень скоротечно и почти всегда сопровождается сильными болями. Операция прошла под взорами опытного коллеги из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что пациентка практически сразу ощутила результаты и сообщила, что чувствует себя отлично и продолжает бороться с раком.