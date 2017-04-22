Эксперты: Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие

Чай в пакетиках способен вызвать множество заболеваний, даже рак и бесплодие. Об этом напомнили любителями напитка эксперты.

Согласно проведенным исследованиям было установлено, что обычные привычные пакетики с чайными листами могут привести к различным серьезным заболеваниям. В отдельных случаях даже провоцировать онкологические заболевания, проблемы с бесплодием и даже преждевременную смерть.

Эксперты считают, что виной всему некачественная составляющая пакетированного чая. Дело в том, что при его производстве используют старые листы чая. Они на протяжении времени впитывают в себя вредные для организма человека вещества и химические соединения. Они могут быть опасны для пищеварительной системы и костей человека. Также свою роль играют и бумажные пакетики. В их составе в достаточном количестве присутствуют пестициды и при взаимодействии с водой они могут привести к бесплодию, понижению уровня иммунитета, раковым опухолям.

Впрочем, научно подтвержденной медицинской статистики ими предоставлено не было, поэтому сложно говорить о реальном вреде чая в пакетиках.