Спасатели в Магадане предложили отменить купания в проруби на Крещение

Несмотря на предостережения спасателей и метеорологов, решение об отмене крещенских купаний не приняли. По данным МЧС, в бухте очень много "живых" трещин. При полной воде предоставляют главную опасность.

Отмечено, что в мэрии в областном центре провели совещание по поводу проведений мероприятий, которые связанны с освещением водной стихии акватории бухты. Спасателями региона было предложено изменить формат Крещения, либо не проводить мероприятия совсем.

В Магадане в епархии согласились с таким предложением. Также сотрудники МЧС отметили, что можно просто сделать несколько отверстий у берега водоема, для того, чтобы набрать святой воды.

По данным специалистов, в бухте Гертнера припай состоит из разбитого льда. Его толщина колеблется от 50 до 75 сантиметров. Лед похож на слоенный пирог. Необходимая толщина льда должна составлять не менее 80 сантиметров.

Этот показатель учитывает вес сразу нескольких сотен людей, которые смогут одновременно находится на поверхности замерзшей бухты во время проведений обряда купаний, а также несколько автомобилей экстренной службы. Не изменит ситуации даже понижение температуры воздуха до минус 29 градусов, которые обещают синоптики в ближайшее время.