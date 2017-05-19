Ученые выяснили, что 55% женщин бояться анального секса

Американские ученые совместно с сексологами провели исследование, в ходе которого выяснили, что 55% женщин бояться анального вида секса. Об этом передают журналисты издания Vladtime.

Специалисты из Superdrug проинформировали, что в новом исследовании принимали участие более тысячи мужчин и женщин. Все участники эксперимента отвечали на вопросы, которые связаны с разными видами секса. Как показали результаты опроса, 55 процентов представительниц женского пола опасаются заниматься анальным сексом и никогда его не пробовали.

31 процент мужской половины добровольцев ответили, что не практиковали анальный секс и не хотят этого. По словам опрошенных, все они испытывают панику и стресс, когда их партнеры начинают говорить или предлагать анальный вид секса.