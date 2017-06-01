Минздрав определил уровень зарплаты для медиков Алтая на 2018 год

Минзрав Алтайского края определил и утвердил уровень заработной платы, которую в 2018 году должны получать медики региона. Такой приказ 29 декабря подписала министр Ирина Долгова.

Ведомство постановило, что врачам нужно платить зарплату, превышающую среднюю в Алтае. При этом сотрудники на должностях среднего и младшего персонала должны получать сумму, не ниже среднекраевой. Таким образом доктора из Краевой клинической больницы будут зарабатывать примерно 63420 рублей, а из Алтайской краевой - 51670.

В это же время в перинатальном центре "ДАР" врачам установили сумму в 49960 рублей, медсестрам - 31760, санитаркам - 29410. Работникам старого перинатального центра намерены платить больше. 51430 рублей - для врачей, 34830 - медсестрам, 32250 - санитаркам.

Медработники Алтайского наркодиспансера в Барнауле будут иметь в своём распоряжении меньше денег, чем представители аналогичных должностей в Бийске, Заринске и Рубцовске. Средние и младшие вакансии - напротив. В районных больницах суммы также различаются. Если в Благовещенском районе получат 49240 рублей, то в Шипуновском - 41000.