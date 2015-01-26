В Татарстане погибли 2 женщины после пластических операций. Такой итог за прошедший год обозначила глава республиканского здравоохранения Любовь Шайхутдинова.

По словам представителя правительства Татарстана, в 2017 году две женщины стали жертвами операций, связанных с изменением внешнего вида пациенток. Сообщается, что одна из женщин решила кардинальным образом побороть проблемы с лишним весом и сделала операцию на желудке. В результате ее сердце не выдержало нагрузок на операционном столе и она умерла.

Во втором случае летальный исход наступил после применения обезволивающих препаратов. По всей видимости, у пациентки были на этот счет свои противопоказания, которые не учитывались хирургами.

Всего за прошедший год в Татарстане участились случаи недовольства оказанием косметических и медицинских услуг. Как отметила Шайхутдинова, все равно популярность пластической хирургии в регионе растет. Сегодня в Казань приезжают люди со всей страны, поскольку многие процедуры обходятся дешевле, чем в столице России.