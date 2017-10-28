Во Владивостоке хирурги спасли новорожденного с серьёзной патологией, проведя операцию. Об этом сообщают ведущие СМИ, ссылаясь на сообщение от региональной администрации.

Во время наблюдения беременности медики заметили отклонение - диафрагмальную грыжу. Это значит, что органы брюшной полости сместились в плевральную, где обычно располагается лёгкое. Ранее подобная патология практически не оставляла младенцам шанса на полноценную жизнь.

В связи с этим они следили за развитием плода в утробе. Сразу после того, как малыш родился в Спасске-Дальнем, его оперативно доставили в Краевой неонатальный центр столицы Приморья для хирургической процедуры. Операция продлилась более пяти часов. Доктора утверждают, что ребенок нормально перенес вмешательство и находится в стабильном состоянии.

Специалисты Краевого неонатального центра отмечают, что нередко занимаются самыми серьёзными случаями. Пациентов из региона в столицу доставляют спецмашины и санитарные вертолеты. Операции проводятся даже малышам с экстремально низким весом - до пятисот грамм. Подобный комплекс позволил Приморскому краю существенно снизить смертность среди младенцев.