За 2017 год в Воронежской области гепатитом С заразились 74 человека

За 2017 год в Воронежской области 74 человека заболели острой формой вирусного гепатита С. Об этом 12 января заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно статистике, по сравнению с 2016-м годом воронежцы стали реже болеть вирусами группы B и C на на 22,8% и 13,9%, соответственно.

Специалисты ведомства информируют, что гепатит С может проявляться, как острая и хроническая форма. Последняя встречается гораздо чаще. Инфицирование может произойти при контакте с кровью зараженного человека. В том числе, при соитии, поцелуях с травмированной слизистой, при неаккуратом использовании чужих предметов гигиены: бритв, зубных щеток. Кроме того, существует риск передать эту инфекцию в процессе переливания крови или от матери ребенку, который находится в утробе.

В большинстве случаев инкубационный период длится 6-8 недель. Однако симптомы могут проявиться и через 14 или 180 дней. Больной может чувствовать слабость, боль под ребрами с правой стороны, сыпь, тошноту, желтуху и рвоту. У заболевших высок риск развития цирроза печени и развития рака печени со временем.