Lactalis проведет отзывную компанию по зараженным смесям

Международный частный французский молочный концерн Lactalis будет проводить отзывную компанию по детскому питанию. Порядка 12 миллионов зараженных сальмонеллой банок с детским питанием заберут из 83 стран.

Планируется собрать всю некачественную партию и отправить обратно на завод. Со слов главы концерна Эмануэля Бенье, компания никогда ничего не держала в секрете и моментально готова принимать участие в проведении следствия. Первоочередная задача для Lactalis – это доставка на рынок здоровой продукции. Но случилось наоборот, а значит в ответе за это компания. От потребителей уже существуют иски, на основании которых будет проведено расследование. Фирма сотрудничает с органами правопорядка и предоставляет все нужные им факты. Со слов Бенье, выводы по санитарии будут сделаны, а работа будет поставлена на повышение санитарного качества, так как самое главное для концерна это безопасность. Министерство здравоохранения Франции предупреждало, что по всей стране заразились сальмонеллой 35 детей. Начиная с 8 декабря новых очагов не зафиксировано. Во Франции было запрещено употребление продукции завода, а также его экспорт. Было отозвано со всего мира более 7 тонн питания.