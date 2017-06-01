В Казани российские врачи впервые провели бесшовное обрезание

В Казани российские врачи впервые провели процедуру бесшовного обрезания. Об этом СМИ рассказал Наиль Акрамов, главный внештатный детский специалист уролог-андролог Минздрава в Татарстане.

Казанские медики переняли опыт коллег из Германии, который Наиль Акрамов усвоил во время зарубежной стажировки. Германские урологи во время процедуры пользуются клеем, изготовленным по специальной технологии. В Российской Федерации подобные препараты не изготовляются и не применялись на практике до недавнего времени.

По словам Наиля Акрамова, с использованием клея операция становится менее травматичной для пациента. Отпадает необходимость применять нитевые швы. При этом поврежденные участки защищены от воздействия инородных объектов и заражения.

В городской ДРКБ по бесшовной методике успели провести две операции. Спустя три дня раны полностью затянулись, на что при старом способе уходило до двух недель. Медик отмечает, что клей можно применять также для лучшего сращивания других ран, в том числе - на лице.