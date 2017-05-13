МЧС Тюмени напомнило жителям о безопасности на крещенские купания

Представители регионального МЧС напомнили жителям Тюмени об основных правилах безопасности в рамках крещенских купаний. Об этом идет речь в обращении пресс-службы ведомства, опубликованном 14 января.

Министерство рекомендуют купаться лишь под присмотром спасателей и медицинских специалистов. При этом холодной воды стоит избегать людям с проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Кроме того, спасатели призывают тюменцев не прибегать к ложной тревоге, не прыгать в воду непосредственно со льда и не погружаться в состоянии алкогольного опьянения. Желательно, чтобы рядом с прорубью одновременно стояли не более двадцати человек. Въезжать на заледеневший водоём на автомобилях крайне опасно.

Эксперты предупреждают, что в воде может участиться дыхание. Это не является угрозой здоровью, однако купание в отрицательной температуре дольше минуты может переохладить организм. Детей, особенно при окунании, нельзя оставлять без внимания. Всем участникам мероприятий, после выхода на поверхность, лучше всего насухо обтереться полотенцем, переодеться в сухое и согреться горячим напитком.