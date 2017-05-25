Диетологи: Жирные продукты способствуют похудению

Американские диетологи рассказали о революционном способе питания, согласно которому жирная пища только способствуют похудению. Слова ученых подтвердили исследования с участием добровольцев.

Автор исследования диетолог Кэролайн Аповян из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказала, что жители США являются самой полной нацией в мире. По словам специалиста, многие люди, которые столкнулись с проблемой ожирения, не могут самостоятельно похудеть. Чтобы помочь таким людям Аповян предложили заменить вредные жирные продукты на полезные.

Таким образом, полным людям необходимо ввести в свой рацион полезное оливковое масло, грецкие орехи, авокадо и семена подсолнуха. Также стоит налегать на продукты со сложными углеводами, а именно овеянную кашу и макароны с твердых сортов пшеницы.