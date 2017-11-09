Диетолог из Иваново рассказала о безвредном количестве потребления алкоголя

Традиционно праздники в России проходят шумно и весело. Все стараются изобрести новые гастрономические яства. Ну и какой же праздничный стол без алкоголя.

О правильном употреблении алкоголя поведала Ивановский фитнес тренер. Новый Год и Рождество уже прошли. Но по старому обычаю отмечают Старый Новый Год, т.е по календарю старого стиля, который начинает отчет нового года на две недели позже. Для некоторых, это лишний повод встретиться с друзьями, посидеть поговорить по душам. Но мало какие встречи проходят без употребления алкогольных напитков. Еще минздрав предупреждает, что их чрезмерное употребление может навредить здоровью. Поэтому не лишним будет взять на заметку советы от ивановских диетологов. Все виды алкоголя, в априори являются калорийным продуктом. Так возьмем 100 грамм водки, количество калорий в ней приравнивается к четверти стандартной буханки белого хлеба. Но содержащиеся калории не в состоянии насытить организм, поэтому переедание обеспечено.