В центре Брянска всем прохожим рассказывали про СПИД

Жителей Брянска активисты просвещали про смертельную опасность болезни СПИД. Они рассказывали и о самой болезни, и о способах защиты.

Акция «Проинформирован значит защищен!» проводилась на площади Ленина. Представители городских комитетов, выступающих за борьбу со СПИДом и за здоровый образ жизни, информировали всех горожан о способах защиты от ВИЧ и СПИД. Что из себя представляют эти болезни, как они протекают и возможные пути заражения. Всем небезразличным к своему здоровью была предоставлена возможность пройти бесплатное анонимное обследование на наличие смертельного вируса, а также специалисты оказывали бесплатные консультации. Медицинские работники встревожены статистикой роста заболеваний. Брянскую область продолжает атаковать вирус ВИЧ инфекции. На данный момент, ежемесячно постановка на учет происходит с периодичностью в 20 человек в месяц. За 2017 год заразилось на 17% больше жителей Брянской области чем в 2016.