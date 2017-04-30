В Петербурге больным раком гортани возвращают голос

В Санкт-Петербурге больным раком гортани возвращают голос. В России активно начали применять новый метод лечения онкозаболевания.

В Северной столице Российской Федерации медики начали внедрение инновационного метода протезирования больных онкологическими заболеваниями. В настоящее время применяется метод, при котором пациенты возвращают потерянный в результате проведенной ранее операции по полному удалению гортани.

Ее удаляют для того, чтобы предотвратить деление раковых клеток у больных раком. Раньше подобные люди автоматически становились инвалидами, так как теряли полную возможность разговаривать. Они большую часть своей жизни проводили в домашних условиях, и ими никто не занимался на уровне реабилитации.

Сейчас медики применяют протезирование новой гортани, чтобы такие люди могли дальше жить полноценной жизнью. Отмечается, что после подобных операций около 75 процентов пациентов выживают. Известно, что в Санкт-Петербурге хирурги провели уже 80 подобных операций и внимательно отслеживают состояние здоровья и восстановление своих пациентов в местном онкологическом центре.