Роспотребнадзор предупреждает об опасности жиросжигающего препарата

Роспотребнадзор призывает не употреблять для похудения препараты, в которых отмечено содержание 2,4 динитрофенол. Такие медикаменты - смертельно опасное оружие, которое наносит вред человеку..

Ранее сообщалось, что жиросжигающий препарат DNP нанес урон здоровью жителям Великобритании. В связи с этим на территории России запретили его ввоз и распространение. Препарат, включающий 2,4 динитрофенол, не может быть допущен к обороту ни как пищевой продукт, ни как спец питание для спортсменов или же лекарства, биологически активной и пищевой добавки. На данное вещество активно транслируется реклама во всемирной паутине, в виде жиросжигателя, вопреки тому, что такие действия, это прямое нарушение действующего закона. Этот продукт является абсолютно запрещенным и смертельно опасным. Реализация происходит через известные социальные сети. Но никто не отмечает, что основное назначение вещества динитрофенол – это применение его в промышленных целях для пропитки тканей и дерева, но никак для употребления в организм человека. Роспотребнадзор призывает к отказу в применении этого смертельного средства. Если же средство было ранее приобретено, то в срочном порядке следует обратиться в Роспотребнадзор и его территориальные органы любым удобным способом. В службе разрабатываются и применяются меры по пресечению в распространении данного продукта.