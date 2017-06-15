В США эпидемия гриппа распространилась на 49 штатов

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, эпидемия гриппа в стране распространилась на 49 штатов. Эксперты называют нынешний сезон худшим по количеству заболевших.

Как отметил директор отдела по гриппу, доктор Дэниел Джерниган, это первый раз, когда на карте США почти все штаты одинакового цвета в плане отметки по вирусу. Избежали такого только на Гавайях и в округе Колумбия. Специалист отметил, что всё больше людей обращаются врачам, имея симптомы гриппа. Сезон данного заболевания начался гораздо раньше, чем ожидалось, как отмечает «Версия Инфо».

В основном, вирусу подвержены те, кто старше 65 лет, однако другие категории также имеют место. В частности, по словам Джернигана, от эпидемии гриппа уже умерло 20 детей. Имеющаяся вакцина не очень хорошо сочетается с самым распространённым штаммом этого сезона – H3N2. Кроме того, влияют холода, которые в настоящее время наблюдаются в США.