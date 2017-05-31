В Липецке опять можно приобрести фанфурики в одном из киосков

В полиции сообщили, что в Липецке один местный лоток розничной торговли продает спиртосодержащие смеси, так называемые фанфурики. В России продажа таких средств запрещена.





Липецкая полиция проводит проверки киосков розничной торговли в городе. На этот раз им удалось обнаружить место продажи средств, которые содержат этиловый спирт. Такие смеси предназначены для лечения, как антисептик. Многие же любят использовать маленькие бутылочки со спиртом для принятия внутрь.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещал продавать подобные препараты в местах розничной торговли. Их можно было только купить в аптеках и по рецепту. В Липецке обнаружили киоск, где продавали средство «Витасепт». Это тоже антисептик, содержащий этиловый спирт. Сотрудником полиции было изъято 30 флаконов этого средства.



Продавщица оправдывалась, не признавая свою вину. Она сообщила, что это средство продают везде. Владельца киоска ждет суд. Он должен будет понести ответственность за нарушения закона РФ.