Учёные выяснили причину набора веса зимой

Во время исследования учёные случайно обнаружили причину того, почему люди набирают вес в зимний период. Об открытии рассказали на портале EurekAlert.

Сотрудники факультета медицины и стоматологии в канадском Университете Альберты проводили клинические испытания биомоделей жировых кленок, чтобы найти альтернативные способы лечения диабета первого типа. В ходе эксперимента специалисты стали свидетелями неожиданного явления - солнечные лучи специфической длины попадают под кожный покров и запускают процессы в липидных каплях. Воздействие Солнца заставляет жировые клетки уменьшаться в объёмах за счёт избавления от липидов.

Из этого медики сделали вывод, что получая достаточно количество солнечной энергии человеческий организм фиксирует ненадобность хранить дополнительные жировые накопления. В условиях холодного и облачного климата ткани, наоборот, начинают запасаться жиром, чтобы лучше хранить тепло. По мнению открывателей, изучив процесс человечество найдёт более удобные процедуры для сброса лишнего веса.