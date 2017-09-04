За 2017 год донорами крови в Москве стали более 18 тысяч человек

В 2017 году более 18 тысяч человек посетили московские мобильные пункты переливания крови с стали донорами. Такую статистику разместили на сайте мэрии Москвы 11 января.

Организовав 400 акций на выезде, Центр крови имени Гаврилова удалось собрать кровь в объёме 8,4 тысячи литров. В этом процессе наиболее активную роль сыграли студенты в количестве около 10 тысяч и сотрудники метрополитена, коих пришло примерно 1,2 тысячи.

Взятый у доноров биологический материал отправляют на исследование, разделяется на составляющие компоненты и впоследствии направляется в городские медицинские учреждение, согласно полученным запросам.

Главный врач Центра им. Гаврилова Ольга Майорова отмечает, что большое количество донорских сборов свидетельствует о наличии в городе большого процента людей, готовых помочь ближним.

Любой россиянин может стать донором, находясь в возрасте от 18 до 60 лет. Гражданин другой страны также может поучаствовать, если имеет вид на жительство в России сроком на год и больше. На станциях гражданам необходимо продемонстрировать паспорт. Накануне процедуры желающим нужно воздержаться от употребления алкоголя, жирной пищи и ряда медикаментов.