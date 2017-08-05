В Подмосковье смертность от ДТП в 2017 году снизилась на 12,5%

Смертность в результате ДТП в Подмосковье снизилась на 12,5% в 2017 году. Об этом стало известно из официального сообщения первого заместителя главы правительства региона Ольги Забраловой.

В период с января по ноябрь 2017 года случаи летального исхода в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшились на 12,5%. Подобную статистику приводит правительство Московской области с учетом показателей за 2016 год.

Так, в 2017 году в ДТП погибло на 84 человека меньше, утверждает Ольга Забралова.

По общим итогам, Московская область является третьей в рейтинге регионов с наибольшей смертностью в результате ДТП.